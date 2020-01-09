Министр экономики Тимофей Милованов назвал пять изменений, которые ждут украинцев после принятия нового трудового кодекса.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Расторжение трудового договора

Милованов отметил, что право на расторжение трудового договора остается за работником. Он может написать заявление в случае необходимости расторжения трудового договора, отработав после этого две недели. Кроме этого, теперь можно будет предупредить работодателя о расторжении трудового договора с помощью электронных способов связи, то есть в электронном письме, в мессенджерах и так далее.

Причины увольнения в договоре

В некоторых случаях работник имеет право уйти с работы раньше, чем за две недели. Конкретные причины прописаны в законодательстве. Это переезд на новое место жительства, поступление в образовательное учреждение, выход на пенсию, медицинские показатели и так далее.

В новой редакции предлагается установить причины, по которым работник имеет права уйти с работы раньше. То есть работодатель и работник самостоятельно решают, насколько весома причина, по которой работник хочет уйти раньше, не отрабатывая две недели.

Компенсация за невыполнение трудового договора

Если условия трудового договора не соблюдены, работник имеет право пожаловаться, письменно указав об этом. Эта норма сохранится в новой редакции. В случае, если причины были подтверждены, работодатель должен будет заплатить компенсацию в размере 50 дневных зарплат. Если же стороны не смогут договориться, то дело передадут в суд.

Милованов подчеркнул, что в этом случае работник защищен компенсацией.

Условия увольнения руководства

Топ-менеджмент будет обязан отрабатывать определенное количество времени, прописанное в договоре, если решит уволиться.

“Это рациональная норма. Внезапное увольнение руководства предприятия может уничтожить само предприятие”, – написал Милованов.

Компенсация за увольнение

Согласно новым правилам, работодатель должен за два месяца предупредить работника об увольнении.

Другой вариант – заплатить двойную зарплату за этот период и уволить в тот же день.

В зависимости от того, сколько работает человек, зависит срок, в который работодатель обязан предупредить его об увольнении, а также сумма компенсации.