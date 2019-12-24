Об этом он рассказал в интервью изданию “РБК-Украина”.

На данный момент нет конкретных решений относительно того, как изменится работа ФОПов в рамках налоговой реформы. Милованов отстаивает позицию о том, что их деятельность необходимо максимально упростить путем реализации трех принципов.

“Три принципа. Во-первых, мы минимально цепляем тех людей, которые пытаются себе просто до какой-то суммы заработать – самозанятых. Я не понимаю зачем им вообще регистрироваться, я бы хотел, чтобы они просто декларировали, сколько они заработали. Второй принцип – чтобы крупные компании не использовали это для того, чтобы притворяться маленькими. Ритейлеры, рестораны, оно может быть в разных формах. И третье, что эта система не должна искажать правила игры на рынке, не создавать мотивации оставаться где-то “в тени” или давать привилегии одним за счет других. Здесь действительно очень важно, чтобы поддержка была справедливой”, – пояснил министр.

Все предложения относительно работы ФОПов планируется обсудить публично.

“Будет (публичное обсуждение, – ред.). Оно и есть на самом деле… Я за поддержку ФОПов, но есть разные позиции и мы должны это балансировать”, – сказал он.