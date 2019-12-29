Об этом он написал в Facebook.

“Петр Чернышев написал, что желательно, чтобы курс гривны не колебался более 10% в год. Как экономист я считаю, что курс должен устанавливаться спросом и предложением. И не нужно ограничивать уровень колебаний. Особенно в тот момент, когда экономика трансформируется. Потому курс — это относительная цена украинской экономики в мировую. Но как в других экономиках? Сильно меняется курс польского злотого к доллару? Или курс евро к доллару? Ответы на графиках. Они показывают, что курс за год колебался на 18%. Это действительно много. Но в Польше колебания курса за год составил около 8%. В Великобритании — 10%. А курс евро к доллару изменялся на 6%”, — считает Милованов.