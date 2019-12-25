Милованов о взятках в «Артемсоль»: «это проблемное предприятие»

Соответствующий пост Милованов опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам министра, “Артемсоль” — проблемное предприятия, по которому поступает много претензий.
“Артемсоль” является большим проблемным предприятием. Оно прошло в подчинение Минэкономики от МинАПК (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины — ред.). Публично и лично очень много претензий относительно схем -прокладок при продаже товара. Это уже давно под пристальным вниманием Минэкономики”, — написал Милованов.
Также он сообщил, что министерство намерено в ближайшее время назначить временного исполняющего обязанности главы предприятия.
“Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время. У Минэкономики такой же подход ко всем проблемным предприятиям. Назначается и.о., заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство”, — отметил министр.
- 25 декабря Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему вымогательства 800 тыс. грн ($34,4 тыс.) должностными лицами госпредприятия “Артемсоль” и работниками Службы безопасности. Как уточнили правоохранители, организаторов схемы задержали. Они создавали искусственные препятствия подрядчикам и требовали 15% от суммы заключенных договоров.
- Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области при получении крупной взятки.