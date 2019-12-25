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Милованов о взятках в «Артемсоль»: «это проблемное предприятие»

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал инцидент с вымогательством взяток руководством госпредприятия "Артемсоль".

Среда, 25 декабря 2019, 21:03

Соответствующий пост Милованов опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам министра, “Артемсоль” — проблемное предприятия, по которому  поступает много претензий.

“Артемсоль” является большим проблемным предприятием. Оно прошло в подчинение Минэкономики от МинАПК (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины — ред.). Публично и лично очень много претензий относительно  схем -прокладок  при продаже товара. Это уже давно под пристальным вниманием Минэкономики”, — написал Милованов.

Также он сообщил, что министерство намерено в ближайшее время назначить временного исполняющего обязанности главы предприятия.

“Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время. У Минэкономики такой же подход ко всем проблемным предприятиям. Назначается и.о., заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство”, — отметил министр.

Теги: Артемсоль, Тимофей Милованов, взятки

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