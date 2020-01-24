Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.
Королевская была министром социальной политики в правительства Николая Азарова в период с 2012 по 2014 год, при президенте Викторе Януковиче.
На данный момент она представляет в Верховной Раде политсилу “Оппозиционная платформа – За життя”.
“Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции”, – написал министр под фото.
Комментарии под снимком Милованова не остались без внимания.
Пользователи интересовались, когда министр собирается встретиться с Вадимом Новинским, Виктором Януковичем, а также – “подержать за ручку Медведчука”.
- Ранеео олигарх Игорь Коломойский разразился оскорблениями в адрес министра экономики Тимофея Милованова и министра культуры Владимира Бородянского, комментируя скандальную песню “Квартала 95” о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его “дебилом”. “Я не скрываю, что я дебил. Шучу”, — сказал он.