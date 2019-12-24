Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что стоимость земли на рынке напрямую зависит от того, сколько существует ограничений в этой сфере.

Об этом он рассказал в интервью изданию “РБК-Украина”.

Милованов отметил, что чем больше ограничений на рынке – тем меньше стоимость земли. Чем более свободный рынок – тем выше цена.

“В зависимости от того, какие будут ограничения, будет разная цена на рынке. Больше ограничений – меньше цена. В зависимости от этих показателей будут разные расчеты на страхование, на другие программы”, – заявил Милованов.

По его словам, главную “рамку рынка земли” примет Парламент, а все остальные законопроекты, касающиеся открытия рынка земли, будут структурировать под них.