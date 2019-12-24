Об этом он рассказал в интервью изданию “РБК-Украина”.
Милованов отметил, что чем больше ограничений на рынке – тем меньше стоимость земли. Чем более свободный рынок – тем выше цена.
“В зависимости от того, какие будут ограничения, будет разная цена на рынке. Больше ограничений – меньше цена. В зависимости от этих показателей будут разные расчеты на страхование, на другие программы”, – заявил Милованов.
По его словам, главную “рамку рынка земли” примет Парламент, а все остальные законопроекты, касающиеся открытия рынка земли, будут структурировать под них.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).