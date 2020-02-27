Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал советы украинцам, как правильно чихать, чтобы не распространять вирусы (будь то грипп или коронавирус).

Об этом он проинформировал во время брифинга в Кабинете Министров, сообщают #Буквы.

Так, Милованов появился на брифинге с плакатом-инструкцией Министерства охраны здоровья на тему: “Коронавирус: профилактика инфицирования и распространения”.

Министр напомнил о необходимости мыть руки и обратиться к врачу в случае появления симптомов заболевания.

“Кашлять нужно в рукав, а не на человека, который находится рядом. Если человек находится от вас на расстоянии трех шагов или одного метра – то это нормально. Если говорят: не подходите к человеку – это же не означает, что нужно в другое здание бежать, а метра достаточно”, – заявил Милованов.

Кроме того, он на себе показал, как правильно нужно чихать, чтобы не передать вирус другому человеку.

“Я вам прочитаю, как защитить других от инфицирования: “Во время кашля и чихания прикрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя”. Не рукой, а салфеткой, которую потом нужно выбросить, или туда (показал на локоть, – ред.)… Разве что вы будете с кем-то обниматься, тогда нужно ногой уже прикрываться”, – отметил министр.

Милованов уточнил, что нужно прикрываться “той частью тела, которой вы сразу не будете автоматически входить в контакт с человеком”, но “лучше всего салфеткой”.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорную корзину и закрыть крышку, потому что, по словам министра, “придет ребенок и начнет играть этой салфеткой”.

Милованов рассказал, что такие мера предосторожности нужно предпринимать при различных видах вирусов.

“Это касается всех видов, не только коронавируса, но и гриппа”, – подчеркнул он.

Милованов показав, як правильно чхати Попу мыть, попу мыть, даже если лень… Ногою, або ліктем: міністр економіки Милованов показав, як правильно чхати. Профілактика інфікування і поширення вірусів, яку ми заслужили 💚 Опубліковано Букви Четвер, 27 лютого 2020 р.

Милованов также анонсировал Всеукраинскую информационную кампанию на предприятиях, в школах и детских садах, в рамках которой будут проводиться разъяснительные мероприятия относительно распространения и профилактики вирусов.

Кампания стартует с сегодняшнего дня, 27 февраля, и будет длиться несколько недель.