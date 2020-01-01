Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году стоит рассчитывать на реальный рост зарплат на 10 %.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

“С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10 %”, – написал Милованов.

Он отметил, что зарплата в Украине растет четвертый год подряд. В 2019 году она реально выросла на 9,6 %, в сравнении с предыдущем годом.

Милованов считает, что выигрывают от этого те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. В частности, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.