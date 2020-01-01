Об этом он написал в Facebook на личной странице.
“С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10 %”, – написал Милованов.
Он отметил, что зарплата в Украине растет четвертый год подряд. В 2019 году она реально выросла на 9,6 %, в сравнении с предыдущем годом.
Милованов считает, что выигрывают от этого те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. В частности, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.
- Ранее сообщалось, что уровень средней зарплаты в Украине в ноябре этого года достиг исторического максимума, но все равно пока не превысил показателей в большинстве стран Европы.
- В госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 550 грн.
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16 047 гривен.