Министр развития экономики, торговли и с/х Тимофей Милованов прокомментировал новогоднее выступление Президента Владимира Зеленского и рассказал, как его оценивать

Соответствующий пост Милованов опубликовал в Facebook.

“Как правильно оценивать выступление президента Украины? Достаточно часто наши оценки являются субъективными и предвзятыми. Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает, сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек безразличен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее. Для того, чтобы оценивать выступления, тексты, интервью более объективно, существует такой подход”, — написал Милованов.

Так министр предложил украинцам проанализировать выступление Главы государства, письменно ответив на такие вопросы :

— Что было в выступлении?

— Что понравилось в выступлении? Что было сильнее и почему?

— Что не понравилось? Что можно было сделать лучше?

— Заключение. Ваша оценка в целом. Рекомендация, что делать.

“Интересно сравнить как ваша оценка речи Президента изменится, если вы используете этот подход”, — добавил Милованов.