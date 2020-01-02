Соответствующий пост Милованов опубликовал в Facebook.
“Как правильно оценивать выступление президента Украины? Достаточно часто наши оценки являются субъективными и предвзятыми. Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает, сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек безразличен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее. Для того, чтобы оценивать выступления, тексты, интервью более объективно, существует такой подход”, — написал Милованов.
Так министр предложил украинцам проанализировать выступление Главы государства, письменно ответив на такие вопросы :
— Что было в выступлении?
— Что понравилось в выступлении? Что было сильнее и почему?
— Что не понравилось? Что можно было сделать лучше?
— Заключение. Ваша оценка в целом. Рекомендация, что делать.
“Интересно сравнить как ваша оценка речи Президента изменится, если вы используете этот подход”, — добавил Милованов.
- Напомним, Президент Зеленский поздравил граждан Украины с Новым годом. В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.
- В ролике снялись спортсмены Александр Усик, Сергей Бубка и Василий Вирастюк.
- Также в видеопоздравлении Главы государства появились звезды украинского шоу-бизнеса Джамала, Тина Кароль и Мария Ефросинина.