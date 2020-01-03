Министр экономики Украины Тимофей Милованов связал резкий скачек цен на нефть на 2 – 4 %, в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

“Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг среагировали падением, а цены на нефть выросли на 2 – 4 %”, – написал министр.

Brent нефти прибавил в цене на торгах около 3%, и вырос в цене до 68,25 долл. за баррель.

Около шести утра стоимость барреля была на уровне 68,86 долларов.

По состоянию на 10:54 цена на нефть марки Brent установлена на уровне $68,42 за баррель. На открытии Brent торговалась по $66,25 за баррель, что на 4 цента выше уровня закрытия торгов ($66,21).

Генерал Сулеймани якобы “активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону”. В США отметили, что Сулеймани и подконтрольные ему силы “Кудс” несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих. В Пентагоне уверяют, что именно Сулеймани стоял за нападениями на военные базы, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, когда погибли граждане США и Ирака. Его же считают ответственным за атаки на посольство США в Багдаде.