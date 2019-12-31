Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заверил украинцев, что рост зарплат в следующем году продолжится.

Об этом шла речь в его Facebook-посте об итогах года.

Министр подчеркнул, что активный рост заработной платы продолжается уже четыре года подряд, благодаря чем покупательская способность населения превысила докризисный уровень.

“За первые 11 месяцев этого года заработная плата в реальном измерении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года”, — отметил он.

По словам Милованова, в следующем году рост заработной платы продолжится и составит около 10%.

“С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими — около 10%. Что это означает для людей? Выигрывают те, кто имеют квалификацию, которые нужны для отраслей, в которых происходят инвестиции. Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты”, — заявил Милованов.