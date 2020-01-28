Причинами падения промышленного производства в Украине в 2019 году, среди прочего, стали теплая погода и модернизация мощностей в крупных компаниях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он уточнил, что по итогам 2019 года после трехлетнего роста промышленное производство в Украине в целом уменьшилось на 1,8 %: в частности, в подаче электроэнергии, газа и пара – на 4,1 %, в перерабатывающей промышленности – на 2 %.

По словам министра, на эти показатели повлияли теплые погодные условия в последние месяцы.

“В декабре наибольшее падение произошло в поставке электроэнергии, газа и пара (падение на 15,7 %), учитывая сокращение спроса на энергоресурсы в результате теплых погодных условий и падение производства в отраслях-основных потребителях энергии (металлургия, добывающая и пищевая промышленность). Соответственно падение произошло в добыче угля (на 17,3 %) как из-за уменьшения спроса со стороны тепловых электростанций, так и металлургических предприятий”, — отметил Милованов.

Министр добавил, что многие крупные промышленные компании Украины в течении 2019 года проводили модернизацию производственных мощностей. Для этого они на некоторое время вынуждены были приостанавливать производственную деятельность, что также спровоцировало падение объемов промышленного производства.

По словам Милованова, больше всего упали объемы производства в металлургии (из-за уменьшения уровня мировых цен на эту продукцию на 2,4 % и протекционистских мер со стороны США), а также в машиностроении (из-за введения торговых санкций Россией).

Милованов уточнил, что падению промышленности способствовали и высокие ставки по кредитам для бизнеса (которые обусловила “жесткая монетарная политика” Национального банка Украины).

Что касается производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий то падение на 2,4 % “произошло за счет получения меньшего урожая сахарной свеклы, фруктов и овощей, а также увеличения конкуренции со стороны импортной молочной продукции”.

“Положительные результаты в перерабатывающей промышленности в декабре продемонстрировало химическое производство — на 8,7 %, производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 2,4 % и производство резиновых и пластмассовых изделий — на 0,6 %, однако это не позволило компенсировать падение других видов промышленности”, — подытожил Милованов.