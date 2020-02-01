Это произошло в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Во время эфира шоу от 31 января между министром Миловановым и лидером “Батькивщины” разгорелась дискуссия, причиной которого стали грядущие изменения в Трудовой кодекс. В разгар дискуссии Милованов заявил, что подозревает Тимошенко в участии в революции 1917-го года.

Милованов: 28 лет Юлия Владимировна перекручивает. Ну так нельзя.

Тимошенко 50 лет!

Милованов: Нет, это не 50.

Тимошенко: Нет, 50.

Милованов: Это кодекс 71 года, Трудовой кодекс.

Тимошенко: Я принимала?

Милованов: Нет, но кажется, Вы защищаете.

Тимошенко: И революцию 17-го года я делала?

Милованов: Это я не уверен. Вот если честно, не уверен, но подозрение есть.

Тимошенко: А я думаю, что это так.