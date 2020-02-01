Это произошло в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Во время эфира шоу от 31 января между министром Миловановым и лидером “Батькивщины” разгорелась дискуссия, причиной которого стали грядущие изменения в Трудовой кодекс. В разгар дискуссии Милованов заявил, что подозревает Тимошенко в участии в революции 1917-го года.
Милованов: 28 лет Юлия Владимировна перекручивает. Ну так нельзя.
Тимошенко 50 лет!
Милованов: Нет, это не 50.
Тимошенко: Нет, 50.
Милованов: Это кодекс 71 года, Трудовой кодекс.
Тимошенко: Я принимала?
Милованов: Нет, но кажется, Вы защищаете.
Тимошенко: И революцию 17-го года я делала?
Милованов: Это я не уверен. Вот если честно, не уверен, но подозрение есть.
Тимошенко: А я думаю, что это так.
Милованов підозрює, що Тимошенко зробила революцію 1917 року
Нічого особливиго, просто міністр розвитку економіки Милованов підозрює, що Тимошенко зробила революцію 1917 року 🤔
Gepostet von Букви am Freitag, 31. Januar 2020
- Как сообщалось ранее, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в прямом эфире раскритиковала предложенные нардепами от “Слуги народа” изменения в Трудовой кодекс.