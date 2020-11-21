Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Украинская Правда опубликовала новость, что я могу быть назначенным советником руководителя Офиса президента. УП обращалась ко мне, но я не предоставил подтверждения или комментария. […] На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака”, – говорится в сообщении.
Милованов отметил, что надеется, что его знания будут полезны высшему руководству Украины.
Он также добавил, что останется президентом Киевской школы экономики.
- Ранее Тимофей Милованов заявил, что средства массовой информации нужно цензурировать. Систему их работы, по его мнению, нужно в корне изменить.