Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что уже "некоторое время" является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Украинская Правда опубликовала новость, что я могу быть назначенным советником руководителя Офиса президента. УП обращалась ко мне, но я не предоставил подтверждения или комментария. […] На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака”, – говорится в сообщении.

Милованов отметил, что надеется, что его знания будут полезны высшему руководству Украины.

Он также добавил, что останется президентом Киевской школы экономики.