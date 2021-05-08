ЗеПорушення

48

Всего нарушений

1

Максимум без нарушений
21:34 Вибухи біля школи в Кабулі: 40 загиблих, десятки поранених
21:00 Мін’юст США за президентства Трампа прослуховував телефони журналістів, що писали про Росію, – The Washington Post
19:54 Президент Франції просить США дозволити експорт вакцин проти COVID-19
19:33 У Мехіко вимагають покарати винних в обвалі мосту метро
19:06 NASA уклало контракт про доставлення туристів на МКС
18:38 «Суперліга була помилкою»: в УЄФА ухвалили санкції щодо 9 футбольних клубів
17:49 Українська тенісистка Костюк виконала найкращий удар місяця у світі за версією WTA
17:22 Папа Римський підтримав ідею відмовитися від патентів на COVID-вакцини
16:28 У КМДА звинуватили Мінкульт у спробі зірвати заходи до 8 – 9 травня: у міністерстві заперечують
16:12 Мішель Обама зізналася, що стурбована через расизм, з яким можуть зіткнутися її діти
16:08 Майлі Сайрус поділилася світлинами з Ілоном Маском у студії шоу SNL
15:36 У Південній Кароліні узаконили розстріл смертників замість ін’єкції
15:33 Pink випустила кліп за участі доньки Віллоу та співачки Шер, — відео
14:58 Бідні країни відмовилися від закупівлі вакцини Pfizer, — гендиректор компанії
14:55 Інвестори очікують фурору від Ілона Маска на шоу SNL
14:21 Двоє громадян РФ визнали себе винними у кібератаках проти США
13:53 Дружина Лещенка знову виступатиме в Москві
13:35 Фонд «Свої» цілодобово постачає кисень COVID-хворим, попри заяви МОЗ про спад захворюваності
13:18 «Євросолідарність» закликала прийти і вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни
12:50 У Карпатах випало 20 сантиметрів снігу – фото
12:28 Українці воювали проти нацизму не для того, щоб війна забирала життя людей зараз – Зеленський
11:05 У Греції послаблюють карантин: на наступному тижні відкриються музеї
10:30 Кейт Міддлтон сховала в Британії копії своєї нової книги
09:50 Кенія починає перший національний перепис дикої природи
09:05 Держдеп США обіцяє посилювати безпекову співпрацю з Україною
07:27 Сьогодні Україну накриють короткочасні дощі
02:14 У Німеччині використовують антиюдейську символіку на протестах проти вакцинації COVID-19
01:51 Австралія не планує відкриватися для туристів до 2022 року
01:24 В штаті Каліфорнія вперше в історії зменшилася кількість населення

Мін’юст США за президентства Трампа прослуховував телефони журналістів, що писали про Росію, – The Washington Post

Міністерство юстиції США за адміністрації Дональда Трампа вилучило записи телефонних розмов журналістів.

Суббота, 8 мая 2021, 21:00

Про це пише американська газета The Washington Post.

Зокрема, Мін’юст отримав дані про телефонні дзвінки трьох журналістів видання The Washington Post. Один з них вже не працював у газеті. Наголошується, що ці фахівці причетні до підготовки матеріалів про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Стеження велося за Елен Накашіму, Ґреґом Міллером й Адамом Ентусом. 3 травня їм надійшли листи від міністерства про те, що відомство отримало доступ до їхніх телефонних дзвінків у період 15 квітня – 31 липня 2017 року. У листах зазначено номери робочих, домашніх та мобільних телефонів, якими користувалися журналісти у той час.

У листі не вказано мети вилучення телефонних записів, але згадується матеріал, де розповідалося про зв’язки екссенатора, а на час публікації — генерального прокурора США Джефа Сешнса з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Публікація стосувалася розмов Кисляка з Москвою, які вдалося перехопити американській розвідці. У Мін’юсті пояснили, що запит про телефонні дзвінки працівників The Washington Post мав на меті виявити джерело витоку секретної інформації.

У газеті “вкрай стурбовані таким застосуванням державних повноважень”. На їхню думку, стеження Мін’юсту є втручанням у журналістську роботу.

Представник Мін’юсту зазначив, що дослідження телефонних записів відбулося у 2020 році за президентства Дональда Трампа.

Стаття The Washington Post про втручання Росії у вибори президента США 2016 року фактично спонукала розпочати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого зв’язку Москви й штабу Трампа.

Мюллер констатував факт іноземного втручання у політичну систему США під час виборів президента у 2016 році. При цьому він не знайшов переконливих доказів того, що цей вплив відбувався з боку Росії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила жорсткі санкції проти Росії за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори.

  • Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: втручання у вибори, Росія, втручання у вибори, Дональд Трамп, журналисты, Мінюст США, Россия

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook