Со вчерашнего дня, 24 февраля, Кабинет министров разрешил украинцам менять имя, фамилию и отчество с 14 лет. В Министерстве юстиции рассказали об этом подробнее.

Правила размещены на сайте ведомства.

Так, каждый украинец, достигший 16 лет, может по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество. Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте – в 14 лет.

Лицо имеет право изменить отчество, если:

второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении ребенка;

сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Если один из родителей против желания ребенка изменить отчество, этот вопрос можно решить в органах опеки или в суде. Во время спора суд должен учитывать, выполняет папа свои родительские обязанности, а также все иные обстоятельства, которые “свидетельствуют смену отчества интересам ребенка”.

Для изменения патронима необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства.

Граждане, находящиеся за рубежом, могут сделать это в дипломатических представительствах или консульском учреждении Украины, в которой находятся на постоянном консульском учете.

Так, нужно иметь при себе следующие документы:

паспорт и свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства о перемене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

свою фотографию;

квитанцию ​​об уплате государственной пошлины.

Впрочем существуют причины, когда вам могут отказать в изменении имени. А именно – в случае:

осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

наличия у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

представления заявителем ложных сведений.

Процедура стоит 5 грн 10 коп. Повторная смена персональных данных обойдется в 51 грн.