Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр. Это могут делали государственные регистраторы.

Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис малюська, комментируя постановление, вынесенное Окружным административным судом города Киева относительно функционирования НАБУ.

“Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения. Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст может только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытника как директора НАБУ из ЕГР нет и он там останется”, – отметил Малюська.

Так, издание “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники написало, что Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Малюська отметил, что вопрос, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. “КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкой тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти – нет”, – отметил министр юстиции.

Кроме того, положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора Агентства все еще действующие и останутся такими до 17 декабря 2020 года.

Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, которые касаются преимущественно полномочий Президента.