Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Комментируя подачу апелляционной жалобы, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заверила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

“При принятии постановления о правописании Кабмин имел полномочия для одобрения новой редакции”, — подчеркнула она.

Напомним, 22 мая 2019 Кабинет Министров утвердил украинское правописание в новой редакции. Новое правописание заменило старую редакцию 1992 года.

28 января 2021 Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление Кабмина, которым в 2019 году было принято новое украинское правописание. Адвокат истца Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, “поскольку подобное просто не является его компетенцией”.