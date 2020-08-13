В Министерстве юстиции сообщили, что за пользование платными камерами в СИЗО разных областях страны уже было уплачено 495,5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Услугами платных камер воспользовались уже в 17 СИЗО страны.

Наибольшую сумму денег заплатили за пользование платными камерами в Киевском СИЗО – 332 тысячи гривен.

“По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО”, – сказано в сообщении.