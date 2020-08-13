Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Услугами платных камер воспользовались уже в 17 СИЗО страны.
Наибольшую сумму денег заплатили за пользование платными камерами в Киевском СИЗО – 332 тысячи гривен.
“По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО”, – сказано в сообщении.
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