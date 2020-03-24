Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Отмечается, что, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования (ФСС) предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.
В то же время, пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, выплачивается ФСС застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.
Кроме того, в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В этом случае ФСС оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. При этом, если ребенок находится на стационарном лечении, ограничения по времени нет.
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