Во время карантина, который введен в Украине в связи с COVID-19, действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования (ФСС) предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

В то же время, пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, выплачивается ФСС застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

Кроме того, в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В этом случае ФСС оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. При этом, если ребенок находится на стационарном лечении, ограничения по времени нет.