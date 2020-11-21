Об этом пишет The New York Times.
Минюст обвинил Джеффа и его жену Лорен Лоу в нарушении закона об исчезающих видах и закона о защите животных. В 110-страничной гражданской жалобе утверждается, что супруги ставили под угрозу здоровье животных. Минюст потребовал от пары передать некоторых из них правительству.
Адвокат Лоу, Джеймс М. Вирт, заявил, что супруги “постоянно заботились о животных” и что правительство придумало “вымышленную интерпретацию” закона о защите животных.
“Правительство утверждает, что, поскольку мистер и миссис Лоу позволили съемочной группе находиться на своей территории, они незаконно демонстрировали дикую природу. По надуманным стандартам правительства, любой, кто делает селфи с исчезающим видом в зоопарке, нарушает федеральный закон”, – сказал он.
Лоу был героем документального фильма о вражде владельцев экзотических животных и борцов за права животных. Предыдущий владелец парка экзотических животных Greater Wynnewood в Виннвуде Джозеф Мальдонадо-Пассаж был осужден в прошлом году за попытку нанять киллера для убийства активиста по защите прав животных, который критиковал его.
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