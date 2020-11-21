Министерство юстиции США подало иск о жестоком обращении с животными к дрессировщику Джеффу Лоу, который снимался в сериале Netflix "Король тигров".

Об этом пишет The New York Times.

Минюст обвинил Джеффа и его жену Лорен Лоу в нарушении закона об исчезающих видах и закона о защите животных. В 110-страничной гражданской жалобе утверждается, что супруги ставили под угрозу здоровье животных. Минюст потребовал от пары передать некоторых из них правительству.

Адвокат Лоу, Джеймс М. Вирт, заявил, что супруги “постоянно заботились о животных” и что правительство придумало “вымышленную интерпретацию” закона о защите животных.

“Правительство утверждает, что, поскольку мистер и миссис Лоу позволили съемочной группе находиться на своей территории, они незаконно демонстрировали дикую природу. По надуманным стандартам правительства, любой, кто делает селфи с исчезающим видом в зоопарке, нарушает федеральный закон”, – сказал он.

Лоу был героем документального фильма о вражде владельцев экзотических животных и борцов за права животных. Предыдущий владелец парка экзотических животных Greater Wynnewood в Виннвуде Джозеф Мальдонадо-Пассаж был осужден в прошлом году за попытку нанять киллера для убийства активиста по защите прав животных, который критиковал его.