Министерство юстиции США совместно с генпрокурорами 11 штатов подало исковое заявление против компании Google (принадлежащей холдингу Alphabet Inc.) за нарушение антимонопольного законодательства на рынке интернет-поиска и рекламы.

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства.

Иск был подан в окружной суд округа Колумбия. Истцами также выступили генеральные прокуроры штатов Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас.

Как отмечает американский телеканал CNN, это крупнейшее антимонопольное дело против технологической компании за более чем два десятилетия.

Минюст обвиняет Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов на рынок онлайн-поиска и поисковой рекламы.

В частности, в министерстве утверждают, что компания платила производителям мобильных телефонов (таким как Apple, LG, Motorola и Samsung), операторам связи и интернет-браузеров (например, таким как Safari американской Apple Inc., Mozilla и Opera) за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Также отмечается, что компания заключала “эксклюзивные соглашения”, запрещающие предустановку поисковиков-конкурентов. По данным министерства, Google также “заставляла” устанавливать свои поисковые приложения “в лучших местах на мобильных устройствах” и делать их недоступными для удаления.

“Как одна из самых богатых компаний на планете с рыночной стоимостью в 1 триллион долларов, Google является монополистом в Сети для миллиардов пользователей и бесчисленных рекламодателей по всему миру. В течение многих лет на Google приходилось почти 90% всех поисковых запросов в США, компания использовала антиконкурентную тактику для сохранения и расширения своего монопольного положения в сфере поиска и поисковой рекламы”, – говорится в сообщении министерства.

В иске утверждается, что антиконкурентная деятельность Google пагубно сказалась на конкуренции и потребителях. Так, другие поисковые системы не могли получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкивались с ограниченным выбором, а рекламодатели – с завышенными ценами.

В компании Google уже отреагировали на иск, назвав его “глубоко ошибочным”.

“Иск министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google потому, что хотят, а не потому, что их принуждают к этому или потому, что они не могут найти альтернативы”, – подчеркнули в компании.

В Google настаивают, что иск “основан на сомнительных антимонопольных аргументах”, которые “никак не помогут потребителям”.

“Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которые они хотят использовать”, – говорится в заявлении.

В Google подчеркивают, что практика оплаты за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на смартфонах (например, таких как Apple), “ничем не отличается” от действий других компаний по продвижению своих продуктов.

“Мы уверены, что суд решит, что этот иск не соответствует ни фактам, ни закону”, – заявили в компании.

Расследование минюста США в отношении Google продолжалось более года и проходило на фоне проверки нескольких крупных технологических компаний страны.

Если Google проиграет дело, от компании могут потребовать провести реорганизацию бизнеса (в соответствии с решением суда).