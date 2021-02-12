Министерство юстиции США попросило отложить рассмотрение в судах дел о запрете WeChat и TikTok, наложенные администрацией 45-го президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в четверг Минюст обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение жалобы по поводу решений, которое блокировало возможность скачивать мессенджер WeChat.

Днем ранее министерство попросило еще два суда отложить апелляции по поводу такого же запрета на приложение для обмена короткими видео TikTok.

Три федеральных судьи в отдельных постановлениях заблокировали изданные в августе приказы Министерства торговли США, направленные на предотвращение загрузки TikTok и WeChat и другие транзакции.

В Минюсте заявили, что “планируют провести оценку основных данных, оправдывающих эти запреты”, чтобы определить, действительно ли существует угроза национальной безопасности, описанная Трампом.

Напомним, что администрация экс-президента утверждала, что WeChat и TikTok представляют угрозу для национальной безопасности, поскольку личные данные пользователей из США могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в США, опроверг обвинения, как и WeChat.

Стоит отметить, что накануне президент Джо Байден провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, который длился два часа.

В разговоре лидеры подняли ряд вопросов, которые касались эскалации напряженности между двумя странами.

По словам высокопоставленного чиновника, Байден уделил приоритетное внимание экономическим и военным вопросам и упомянул потенциальные области сотрудничества, в том числе изменение климата и распространение ядерного оружия, а также обратился к Китаю по ряду вопросов, связанных с нечестивым использованием технологий, несправедливой торговлей и нарушениями прав человека.

По словам представителя Белого дома, администрация Байдена планирует радикальный пересмотр позиции администрации Трампа по отношению к Китаю.