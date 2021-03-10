Министерство юстиции США заявило в Верховном суде, что больше не будет защищать указы администрации 45-го президента Дональда Трампа, касающиеся помощи иммигрантам, желающим получить постоянное место жительство.

Об этом сообщает CNBC.

Администрация Трампа ужесточила правила, касающиеся государственной нефинансовой помощи иммигрантам, которые могли попасть в США нелегально. Речь шла о федеральной жилищной помощи, талонах на еду и медицинском страховании Medicaid.

С этого момента Министерство юстиции при Джо Байдена не соблюдает решения его предшественника по вопросам иммиграционной политики.

Администрация президента США Джо Байдена пока не разработала иммиграционное законодательство, но отменила некоторые указы предшественника Дональда Трампа, сдерживающие поток нелегальных мигрантов на юге страны. Из-за этого количество детей, прибывающих в США нелегально, возросло за последние две недели втрое.

Власти США приняли решение предоставить временную защиту от экстрадиции (temporary protected status) мигрантам из Венесуэлы.