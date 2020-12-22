Об этом пишет Bloomberg.

Федеральные прокуроры Бруклина, штат Нью-Йорк, заявляют, что 39-летний Синьцзян был основным связующим звеном телекоммуникационной компании из Сан-Хосе, штат Калифорния, с правоохранительными органами и спецслужбами Китайской Народной Республики.

В обвинении Минюста США говорится, что Цзинь, живущий в Китае, в 2020 году прервал по меньшей мере четыре видеоконференции, посвященные 31-й годовщине протестов на площади Тяньаньмэнь. Большинство конференций организовали жители США, среди которых были участники протестов на Тяньаньмэнь.

Цзинь и его сообщники с января 2019 года отслеживали видеоконференции на политические и религиозные темы, которые являются нежелательными для правительства Китая. Цзинь также передавал китайским властям информацию (например, IP-адреса и адреса электронной почты) о пользователях Zoom — в том числе тех, которые живут за пределами Китая.

Власти США заявили, что Синьцзян на данный момент проживает в Китае и не арестован.

В Zoom заявили, что сотрудничают с прокуратурой и уволили Синьцзян Цзиня после проведения внутреннего расследования. Кроме того, других сотрудников отправили в административный отпуск до завершения расследования. Компания заявила, что также получила повестки от федеральных прокуроров Калифорнии с просьбой предоставить информацию о контактах между ее сотрудниками и правительством Китая.

В Zoom пообещали, что в будущем не позволят правительству Китая влиять на пользователей за пределами Китая.

В сентябре прокуратура Бруклина обвинила сотрудника полиции Нью-Йорка в шпионаже за этническими тибетцами в интересах Китая. В октябре США обвинили восемь человек в том, что они действовали в качестве незаконных агентов Китайской Народной Республики в кампании, направленной на то, чтобы заставить диссидентов вернуться на родину.