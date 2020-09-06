Министерство юстиции Украины осенью 2020 выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Она расположена недалеко от центра города.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, в 2017 году колонию решили заморозить, а в феврале 2018 вывезли последнего осужденного.

“Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается какой-то апокалипсис”, – сказал он.

По его словам, для потенциального покупателя объект очень интересный благодаря неплохому расположению. Малюська рассказал, что учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. В общем колония №48 имеет более 40 зданий общей площадью более 42 000 квадратных метров. К зданиям подключены все инженерные сети: електроэнергия, канализация и водоотвод.

“В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки. Все, что может интересовать потенциального покупателя. Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен на продажу также этой осенью”, – сказал Малюська.