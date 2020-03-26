Министерство цифровой информации на следующей неделе запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

По его словам, Министерство подробно разобрало существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса в Израиле, Польше, Южной Кореи, Италии, Японии, Китае и Австралии.

“Сразу успокою – никакого “большого брата” или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизольованих с помощью снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить”, – говорится в сообщении.

Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

Кроме того, Федоров отметил, что следующим шагом станет введение в “Дії” возможности мониторинга возможного контакта с больным.

“Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т. д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежения) и т.д.”, – пояснил он.

Также ведомство планирует ввести онлайн-челлендж HackCorona in Ukraine – национальный конкурс проектов/идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержкой украинцев в этот период.

“Самые лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Собираем от доноров хороший бюджет, чтобы провести несколько циклов. У нас куча цифровых идей и проектов, но сегодня коллективный разум нужен как никогда. Это шанс проявить себя каждому. В жюри челленджа войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров”, – добавил министр.