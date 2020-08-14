Министерство цифровой трансформации и гражданская сеть ОПОРА подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу над образовательным сериалом о местных выборах.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

“Минцифры с ОПОРОЙ готовят просветительский мини-сериал о местных выборах. Для этого Минцифры и ОПОРА подписали меморандум о сотрудничестве. Просветительский мини-сериал будет отснят в августе – сентябре”, – сказано в сообщении.

Как только сериал будет готов – его разместят на платформе Дія.Цифровое образование. Посмотреть сериал можно будет бесплатно.

Глава правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила по этому поводу, что из-за изменений в системе голосования такой сериал крайне необходим, чтобы донести каждому избирателю изменения нынешней системы.

Планируется снять 10 серий по 10 минут.

Подать свои предложения относительно съемок сериала можно до 17 августа, так как готовый продукт собираются презентовать в сентябре.

16 июля Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.