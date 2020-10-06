5 октября глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил приложение "Дія" версии 2.0. Сейчас порталом пользуется более миллиона украинцев. Здесь доступны 27 государственных услуг информация из шести реестров в личном Электронном кабинете гражданина.

#Буквы рассказывают, что нового получат украинцы во второй версии приложения.

“Дією” пользуется уже более пяти миллионов украинцев. Здесь доступны: ID-карта, биометрический паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, студенческий билет.

Новые услуги на портале “Дія”:

Строительные услуги. Возможность начать и завершить строительство объектов онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения). В июле Минцифры запустило новый строительный реестр, и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства.

Регистрация ООО онлайн. В Минцифры заявляют, что это самая быстрая регистрация бизнеса в мире. Подача заявления на портале “Дія” займет всего 30 минут.

еМалятко онлайн. С 1 января 2020 эта услуга доступна оффлайн в роддоме или в Центре предоставления административных услуг. Ею воспользовались более 20 000 семей. Сейчас Минцифры пытается полностью перевести этот сервис в онлайн.

Регистрация места проживания ребенка от 14 лет. Пока эта услуга доступна только в Киеве и Харькове.

Что доступно в обновленной версии:

Шеринг документов. Украинцы смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении). Также появилась возможность поделиться техническим паспортом на авто.

Свидетельство о рождении ребенка. Вместе со свидетельством о рождении также будет отображаться и актуальное место жительства ребенка.

Справка внутренне перемещенного лица. Она будет доступна в цифровом виде для более 1,5 миллиона граждан.

Цифровой ИНН (налоговый номер). С помощью цифрового шеринг-документа его электронную копию можно будет передавать государственным органам и бизнесу.

Штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствами. Пользователи получают push-сообщение приложения и могут просматривать информацию о нарушениях или наличие исполнительных производств на портале. А самое главное – могут оплатить сразу в приложения через Apple Pay/Google Pay или карточкой.

Разработчики планируют добавить в “Дію” оплату налогов, восстановление документов, регистрацию СПД и изменение регистрации места жительства.

Обновление приложения доступно в магазинах AppStore и Google Play.