Минцифры открестилось от поименного списка критиков министерства, всплывший в Сети

В Министерстве цифровой трансформации открестились от документа, в котором были перечислены имена критиков деятельности ведомства.

Об этом идет речь в ответе министерства на запрос #Букв.

Как сообщалось ранее, после общественной дискуссии вокруг открытых данных на сервисе Google Docs был создан документ, в котором, среди прочего, собран поименный список тех, кто критикует ведомство.

До того как документ “Открытые данные|для ознакомления”, в котором эта информация и содержалась, был удален, среди лиц, имевших право на его редактирование заметили тех, чьи имена совпадают с именами действующих работников Минцифры. Кроме того, документ был размещен на домене министерства.

Активистам, вошедшим в “список критиков”, удалось также зафиксировать, как перед удалением документ был зачищен советником по вопросам коммуникаций главы Минцифры Юлией Абрамовой.

В ответе #Буквам министерство отказалось подтверждать или опровергать причастность к созданию документа, а также комментировать цель и обстоятельства его создания.

В Минцифре отметили, что оригиналом документа считается экземпляр с “обязательными реквизитами” (электронная подпись, автор и т. п.), а так как указанный файл был удален, проверить их наличие не представляется возможным.

“Учитывая вышеизложенное, а также то, что по словам автора запроса “документ “Открытые данные|для ознакомления” удален с сервиса Google Docs, Минцифра не может подтвердить или опровергнуть наличие информации, размещенной по указанной запрашивающим ссылке, а также проверить обязательные для электронного документа реквизиты, детали, участников и другую информацию”, — говорится в письме.