Минцифры открестилось от поименного списка критиков министерства, всплывший в Сети

Covid-19 Украина

обновлено 15.03.2021 в 17:02

Всего:

1467548 (+6792)

Болеют:

213108 (+6792)

Выздоровели:

1226007 (+3491)

Умерло:

28433 (+130)

17:53 Бутусов назвал основных подозреваемых в «сливе» спецоперации по «вагнеровцам»
17:42 Байден обзвонил мировых лидеров с посланием: «Америка вернулась!»
16:45 Илон Маск присвоил себе титул «технокороль Tesla» и ввел звания в компании
16:22 Бутусов считает, что спецоперация по «вагнеровцам» сорвалась из-за желания Зеленского заглянуть в глаза Путину
16:06 Facebook будет помечать посты о вакцинах от COVID-19 для борьбы с дезинформацией
15:22 Порошенко – Зеленскому: «Предъявляйте обвинения Коломойскому и возвращайте деньги»
15:02 ЕС рассматривает возможность переговоров о закупке российской вакцины Sputnik V
14:27 Степанов уверяет, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов
14:01 Черкасская ОГА засекретили цены на стройматериалы «Большого строительства»
13:59 Бейонсе установила рекорд по количеству наград «Грэмми» среди женщин
13:45 Имела необычную клиническую картину: в Дании изучат обстоятельства смерти женщины после прививки AstraZeneca
13:23 Красная дорожка «Грэмми-2021»: самые яркие наряды знаменитостей
13:03 Требуем немедленно созвать СНБО и защитить украинцев от пандемии, — Порошенко
Эксклюзив
12:49 Хаос в инфополе позволяет РФ влиять на события в Украине не хуже, чем дезинформация, – Биденко
12:23 Болгария открывает границы для туристов, но с некоторыми условиями
Эксклюзив
12:17 Нарративы России в отношении Украины не изменились с XIX века, – Биденко
12:00 В отношениях с миром Россия ведет себя как международный гопник, — Биденко
Эксклюзив
11:39 Артем Биденко сомневается в эффективности работы Центров противодействия дезинформации при СНБО
10:58 Певица H.E.R. получила «Грэмми» за песню «I Can't Breathe» о Джордже Флойде и BLM
Партнерский материал
09:41 RIGHTS NOW! Правозащитная программа на DOCUDAYS UA-2021
09:27 Афиша 15-21 марта. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:52 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6792 новых случая COVID-19
07:50 15 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:22 Сегодня в Украине потеплеет до 14°C и будут идти дожди
00:56 Диджей из Казахстана получил «Грэмми»
00:12 Партия Меркель проиграла местные выборы в двух ключевых регионах Германии

14 марта

22:34 Марченко рассказала, что ее больной кот вылечился и пошел в церковь: видео
21:58 Убийство девочки в Херсонской области: полиция задержала подозреваемого
21:29 Экс-президент Польши Валенса записал прощальное видео и лег в больницу
20:57 Украинец Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты (видео)
20:27 Один из регионов Италии приостанавливает прививки вакциной AstraZeneca

Минцифры открестилось от поименного списка критиков министерства, всплывший в Сети

В Министерстве цифровой трансформации открестились от документа, в котором были перечислены имена критиков деятельности ведомства.

Понедельник, 15 марта 2021, 17:32

Об этом идет речь в ответе министерства на запрос #Букв.

Как сообщалось ранее, после общественной дискуссии вокруг открытых данных на сервисе Google Docs был создан документ, в котором, среди прочего, собран поименный список тех, кто критикует ведомство.

До того как документ “Открытые данные|для ознакомления”, в котором эта информация и содержалась, был удален, среди лиц, имевших право на его редактирование заметили тех, чьи имена совпадают с именами действующих работников Минцифры. Кроме того, документ был размещен на домене министерства.

Активистам, вошедшим в “список критиков”, удалось также зафиксировать, как перед удалением документ был зачищен советником по вопросам коммуникаций главы Минцифры Юлией Абрамовой.

В ответе #Буквам министерство отказалось подтверждать или опровергать причастность к созданию документа, а также комментировать цель и обстоятельства его создания.

В Минцифре отметили, что оригиналом документа считается экземпляр с “обязательными реквизитами” (электронная подпись, автор и т. п.), а так как указанный файл был удален, проверить их наличие не представляется возможным.

“Учитывая вышеизложенное, а также то, что по словам автора запроса “документ “Открытые данные|для ознакомления” удален с сервиса Google Docs, Минцифра не может подтвердить или опровергнуть наличие информации, размещенной по указанной запрашивающим ссылке, а также проверить обязательные для электронного документа реквизиты, детали, участников и другую информацию”, — говорится в письме.

  • Ранее #Буквы рассказывали, что Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис для предпринимателей “Дия.Бизнес”. Сайты региональных центров в Харькове и Николаеве при этом размещены на приобретенных в России доменах и зарегистрированы через московскую фирму.
Теги: документы, Минцифра, Мінцифри, критика

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook