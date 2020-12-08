Министерство цифровой трансформации сегодня, 8 декабря, запустило конкурс ("багбаунти") по поиску "белыми" хакерами уязвимостей в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

“Сегодня Минцифра запустила багбаунти мобильного приложения “Дія”. 1 млн гривен или 35 тыс. долларов тем, кто найдет уязвимость в “Дії”. Это будет челлендж для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd. Тестирование продлится до 15 декабря”, – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что размер выплаты будет зависеть от серьезности обнаруженной уязвимости.

“В каждой категории может быть несколько специалистов, которые найдут уязвимости. Комиссия разработчиков будет принимать решение о выделении средств после того, как баги будут обнаружены. Следовательно, вознаграждение разделят по нескольким категориям: первый уровень сложности – до $3,5 тыс., второй – до $1,2 тыс., третий – до $600, четвертый – до $250”, – отметили в Минцифре.

В ведомстве заверили, что награду выплатят всем участникам, которые выявят баги или уязвимости приложения.

Министерство уточнило, что хакеры получат доступ к копии приложения “Дія”, но не к государственным реестрам и другим информационным системам.

Минцифры реализует этот проект совместно с Программой Агентства США по международному развитию USAID “Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины”.