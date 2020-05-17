Соответствующее объявление о поиске кандидатов подано на сайт rabota.ua.
“Ищем Chief Digital Transformation Officer! CDTO – это заместитель Министра или руководителя государственного учреждения, отвечающего за цифровизацию процессов, реестров и услуг в государственном органе и подчиненных учреждениях. Мы ждем резюме, если вы имеете опыт внедрения и имплементации цифровых изменений в крупных компаниях и обществе”, – говорится в описании вакансии.
Стоит отметить, что уровень оклада не указан в объявлении.
В обязанности руководителя будет входить:
- Разработка стратегии, проектов и программ цифровой трансформации в Министерстве;
- Реализация проектов и мероприятий цифровой трансформации;
- Оптимизация и развитие информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных систем, электронных реестров и их взаимодействия;
- Управление проектами цифровой трансформации в министерстве;
- и т.д.
В декабре 2019 года Минцифры создало должность Chief technical officer или технического директора страны.
- В марте Министерство цифровой информации сообщило, что запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.
- Кабинет Министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”.