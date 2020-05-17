Соответствующее объявление о поиске кандидатов подано на сайт rabota.ua.

“Ищем Chief Digital Transformation Officer! CDTO – это заместитель Министра или руководителя государственного учреждения, отвечающего за цифровизацию процессов, реестров и услуг в государственном органе и подчиненных учреждениях. Мы ждем резюме, если вы имеете опыт внедрения и имплементации цифровых изменений в крупных компаниях и обществе”, – говорится в описании вакансии.

Стоит отметить, что уровень оклада не указан в объявлении.

В обязанности руководителя будет входить:

Разработка стратегии, проектов и программ цифровой трансформации в Министерстве;

Реализация проектов и мероприятий цифровой трансформации;

Оптимизация и развитие информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных систем, электронных реестров и их взаимодействия;

Управление проектами цифровой трансформации в министерстве;

и т.д.

В декабре 2019 года Минцифры создало должность Chief technical officer или технического директора страны.