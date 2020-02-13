Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Всемирным банком будут исследовать последствия изменения климата в Украине до 2100 года.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Для оценки биофизических воздействий будут использовать современные методики прогнозов. Это позволит предусмотреть риски последствий изменения климата в Украине до 2030, 2050 и 2100 годов по 3 сценариям, вероятного, роста выбросов парниковых газов и увеличения температуры.

Отмечается, что научная работа также будет включать экономическую оценку затрат на изменение климата в разных частях страны. Методология и инструменты, которые будут использоваться в исследовании, будут доступны для обновления оценок на более поздних сроках.

“Один из важнейших мероприятий адаптации к изменению климата – это сокращение выбросов парниковых газов. Это позволит предупредить негативные последствия, которые могут возникнуть в будущем. Сценарии будущих изменений напрямую зависят от темпов сокращения человечеством парниковых газов”, – отметила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Оценку изменений климата в Украине будет проводить консорциум двух ведущих европейских институтов, Баско центр изменению климата (BC3) и Metroeconomica, в сотрудничестве с национальными экспертами Украинского гидрометеорологического института, Украинского научно-исследовательского института лесного и агролесного хозяйства и Института общественного здоровья имени Марзеева.