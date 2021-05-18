Міністерство енергетики просить Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (зокрема, Росії та Білорусі).

Про це сповістили у пресслужбі міністерства.

Міністр Герман Галущенко направив відповідне звернення до НКРЕКП у зв’язку з набуттям чинності Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі”.

Цей закон тимчасово (до кінця року) надає НКРЕКП повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Новий очільник відомства, зазначив, що імпорт електроенергії з РФ та Білорусі суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики та потенційно загрожує енергетичній безпеці, й закликав комісію скористатися законним правом та заборонити постачання електроенергії з цих країн.