Об этом говорится в письме Минэнерго к Кабинету Министров, обнародованном экспертной организацией StateWatch.
Министерство энергетики отмечает, что при создании Фонда борьбы с COVID-19 были сокращены расходы по бюджетной программе поддержки строительства Новоконстантиновской шахты. Теперь же ведомство хочет, чтобы сокращены бюджетные расходы были компенсированы за счет того же Фонда борьбы с COVID-19.
Средства намерены потратить на строительство Новоконстантиновской шахты государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат”, которое продолжается с 2010 года.
В частности, 140 млн гривен из государственного бюджета в ведомстве планируют потратить на:
- 5 миллионов на выполнение проектно-изыскательских работ;
- 8 миллионов на выполнение горно-капитальных работ;
- 58 миллионов на приобретение подземного горно-проходческого и транспортного оборудования;
- 13,2 миллионов на выполнение работ по строительству транспортно-складского комплекса;
- 13 миллионов на строительство общеплощадочных сооружений,
- 42,8 миллиона на выполнение работ по увеличению подъемных возможностей ствола.
По данным Минэнерго, реализация инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды до 500 тыс. тонн в год и до 700 тонн в 2023 году производство уранового оксидного концентрата, а также создать около 200 рабочих мест и обеспечить поступление в государственный и местный бюджеты 8,5 млрд грн.
- Ранее сообщалось, что омбудсмен Людмила Денисова просит Кабинет Министров выделить из фонда борьбы с коронавирусом 14,5 млн гривен, 3,5 из которых будет потрачено на новый сайт.