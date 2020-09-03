Министерство энергетики просит Кабинет Министров Украины выделить 140 миллионов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на восстановление реализации инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей", что в Кировоградской области.

Об этом говорится в письме Минэнерго к Кабинету Министров, обнародованном экспертной организацией StateWatch.

Министерство энергетики отмечает, что при создании Фонда борьбы с COVID-19 были сокращены расходы по бюджетной программе поддержки строительства Новоконстантиновской шахты. Теперь же ведомство хочет, чтобы сокращены бюджетные расходы были компенсированы за счет того же Фонда борьбы с COVID-19.

Средства намерены потратить на строительство Новоконстантиновской шахты государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат”, которое продолжается с 2010 года.

В частности, 140 млн гривен из государственного бюджета в ведомстве планируют потратить на:

5 миллионов на выполнение проектно-изыскательских работ;

8 миллионов на выполнение горно-капитальных работ;

58 миллионов на приобретение подземного горно-проходческого и транспортного оборудования;

13,2 миллионов на выполнение работ по строительству транспортно-складского комплекса;

13 миллионов на строительство общеплощадочных сооружений,

42,8 миллиона на выполнение работ по увеличению подъемных возможностей ствола.

По данным Минэнерго, реализация инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды до 500 тыс. тонн в год и до 700 тонн в 2023 году производство уранового оксидного концентрата, а также создать около 200 рабочих мест и обеспечить поступление в государственный и местный бюджеты 8,5 млрд грн.