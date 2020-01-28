Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Уточняется, что соответствующее решение было принято Днепровским судом Киева 20 января 2020 года.
Отмечается, что согласно результатам психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления мужчина не осознавал и не контролировал свои действия.
Согласно заключению врачей, в данный момент психическое состояние Белько также не изменилось, поэтому он нуждается в медицинских мерах в виде госпитализации в специализированное учреждение.
- Ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его.
- Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленника.
- Министерство по делам ветеранов заявило, что будет защищать интересы “минера”. В поддержку Белько выступил и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратился в суд с ходатайством о минимальном наказании для “минера”.
- Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что лично общался с преступником, но никаких четких и внятных требований он не выдвигал, а министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения у киевлян за свой поступок.