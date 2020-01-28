Алексей Белько, который угрожал минированием Моста метро в Киеве, помещен в психиатрическую лечебницу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Уточняется, что соответствующее решение было принято Днепровским судом Киева 20 января 2020 года.

Отмечается, что согласно результатам психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления мужчина не осознавал и не контролировал свои действия.

Согласно заключению врачей, в данный момент психическое состояние Белько также не изменилось, поэтому он нуждается в медицинских мерах в виде госпитализации в специализированное учреждение.