20 января Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему военнослужащему Алексею Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Его отправят в психиатрическое учреждение.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Белько переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение.

“Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения криминального правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением”, – рассказали в прокуратуре.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии hromadske отметила, что не может разглашать детали заключения экспертизы, однако добавила, что производство находится на завершающей стадии.

“Само производство находится на завершающей стадии, в ближайшее время материалы будут открыты стороне защиты для ознакомления”, — сказала пресс-секретарь.

Также, по информации Надежды Максимец, сейчас следствие определяется с медучреждением, куда направят Алексея Белько на лечение.

“Это может быть больница в Глевахе или спецотделение в больнице на ул. Кирилловской (бывшая Фрунзе)”, — отметили в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого Маси Найем в комментарии пояснил, что сейчас в производстве изменен порядок досудебного расследования. Теперь следователь должен подготовить ходатайство о применении в отношении Белько принудительных мер медицинского характера.

“Это и будет завершение досудебного расследования. То есть речь идет не о привлечении Белько к уголовной ответственности, а о передаче его на лечение в психиатрическое учреждение, до излечения”, — отметил Найем.