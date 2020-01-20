Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.
Белько переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение.
“Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения криминального правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением”, – рассказали в прокуратуре.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии hromadske отметила, что не может разглашать детали заключения экспертизы, однако добавила, что производство находится на завершающей стадии.
“Само производство находится на завершающей стадии, в ближайшее время материалы будут открыты стороне защиты для ознакомления”, — сказала пресс-секретарь.
Также, по информации Надежды Максимец, сейчас следствие определяется с медучреждением, куда направят Алексея Белько на лечение.
“Это может быть больница в Глевахе или спецотделение в больнице на ул. Кирилловской (бывшая Фрунзе)”, — отметили в прокуратуре.
Адвокат подозреваемого Маси Найем в комментарии пояснил, что сейчас в производстве изменен порядок досудебного расследования. Теперь следователь должен подготовить ходатайство о применении в отношении Белько принудительных мер медицинского характера.
“Это и будет завершение досудебного расследования. То есть речь идет не о привлечении Белько к уголовной ответственности, а о передаче его на лечение в психиатрическое учреждение, до излечения”, — отметил Найем.
- Ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его.
- Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленника.
- Министерство по делам ветеранов заявило, что будет защищать интересы “минера”. В поддержку Белько выступил и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратился в суд с ходатайством о минимальном наказании для “минера”.
- Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что лично общался с преступником, но никаких четких и внятных требований он не выдвигал, а министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения у киевлян за свой поступок.