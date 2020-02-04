В Киеве осудили к двум годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

“По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры № 7 судом осужден к лишению свободы 33-летний житель Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании станции Киевского метрополитена “Нивки”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что анонимное сообщение о минировании метро поступило в полицию 11 декабря 2019 года.

По результатам осмотра станции взрывных устройств не было обнаружено. При этом пришлось эвакуировать из метрополитена 630 людей (пассажиров и персонала).

Сообщается, что действия “минера” были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Согласно приговору Деснянского районного суда злоумышленник получил наказание в виде 2 лет лишения свободы.