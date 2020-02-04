Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
“По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры № 7 судом осужден к лишению свободы 33-летний житель Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании станции Киевского метрополитена “Нивки”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что анонимное сообщение о минировании метро поступило в полицию 11 декабря 2019 года.
По результатам осмотра станции взрывных устройств не было обнаружено. При этом пришлось эвакуировать из метрополитена 630 людей (пассажиров и персонала).
Сообщается, что действия “минера” были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).
Согласно приговору Деснянского районного суда злоумышленник получил наказание в виде 2 лет лишения свободы.
- Ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его.
- Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленника.
- Министерство по делам ветеранов заявило, что будет защищать интересы “минера”. В поддержку Белько выступил и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратился в суд с ходатайством о минимальном наказании для “минера”.
- Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что лично общался с преступником, но никаких четких и внятных требований он не выдвигал, а министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения у киевлян за свой поступок.