Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил во время сегодняшнего заседания правительства, трансляцию вел канал “Радио Свобода“.
Так министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко попросил разработку и подачу на рассмотрение правительства постановления об утверждении базового норматива отчислений части дохода в госбюджет для компаний, владельцами/совладельцами которых является государство.
В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, какие обязательные отчисления в бюджет Минфин предлагает утвердить в рамках этого норматива для национализированного “ПриватБанка” и нефтегазовой компании “Нафтогаз”.
“Предлагается установить базовый норматив для ПАО “ПриватБанк” на уровне 75%, для НАК “Нафтогаз” — на уровне 95%”, — сказал Марченко.
На видео с 45 минуты
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