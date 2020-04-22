Министерство финансов выступает за введение базовых нормативов, которые обяжут "ПриватБанк" перечислять в госбюджет 75% свой прибыли, на "Нафтогаз" — 95%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил во время сегодняшнего заседания правительства, трансляцию вел канал “Радио Свобода“.

Так министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко попросил разработку и подачу на рассмотрение правительства постановления об утверждении базового норматива отчислений части дохода в госбюджет для компаний, владельцами/совладельцами которых является государство.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, какие обязательные отчисления в бюджет Минфин предлагает утвердить в рамках этого норматива для национализированного “ПриватБанка” и нефтегазовой компании “Нафтогаз”.

“Предлагается установить базовый норматив для ПАО “ПриватБанк” на уровне 75%, для НАК “Нафтогаз” — на уровне 95%”, — сказал Марченко.

На видео с 45 минуты