Министерство финансов намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Слуги народа”, глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

“Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение о секвестра госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской “секретно”, более чем наполовину собирается урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание — то есть зарплату”, — сообщил нардеп.

Такое решение, по словам Ткаченко, приведет к “смерти всей креативной инструстрии”.

“Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные на рост и развитие культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откинемся на несколько лет назад. Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы “сшивания страны”, деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко культурного наследия, программ информполитики и тому подобное”, — добавил он.

Ткаченко подчеркнул, что понимает, что для спасения жизней в условиях пандемии COVID-19 необходимо дополнительное финансирование, но не считает целесообразным решение отказаться от трат на развитие культуры с этой целью.

Как известно, на нужды Министерства культуры в 2020 году заложено расходы, которые выше показателей 2019 на 23 % – 15,1 млрд грн.

В комментарии изданию “Детектор медиа” Ткаченко сообщил, что Минфин планирует в общем сократить финансирование Минкультуры почти на половину — на 7 млрд грн. В эту сумму входят:

750 млн грн для Госкино;

более чем 500 млн для строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства;

на 250 млн грн для творческих союзов;

на 500 млн грн для украинского культурного фонда;

на 150 млн грн для Института книги;

на 500 млн грн для программ информполитики, “сшивания страны”, для молодежи, на ремонты и реставрации.

“Это все далеко не полный перечень сокращений бюджета Минкульта. К тому же, пока неизвестно, что будет урезано в Министерстве молодежи и спорта, которых сокращение тоже коснется”, — добавил Ткаченко.