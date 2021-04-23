Відповідну пропозицію внесли у законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, інформує Економічна правда.

За даними видання, Мінфін пропонує обкладати транспортним податком автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (1,2 млн гривень).

Власникам автомобілів, вартість яких перевищує цю суму, щороку, протягом п’яти років, доведеться сплачувати по 25 тисяч гривень.

Станом на сьогодні транспортний податок застосовується до авто вартістю 2,25 млн гривень, тобто 375 мінімальних заробітних плат, або 80 тисяч доларів.

Наразі Мінфін не оприлюднив деталей цього законопроєкту. Дата розгляду також невідома. #Букви надіслали запит до міністерства щодо цієї інформації. Відповідь обіцяють надати впродовж 5 днів.