Про це Мінфін повідомив у відповіді на запит #Букв.
У міністерстві наголосили, що цей проєкт закону розроблено з метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.
“Цим законопроєктом, зокрема в частині транспортного податку, передбачається зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування цим податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в умовах 2021 року, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 6000 гривень, поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів зменшиться з 2250 тисяч грн до 1200 тисяч гривень)”, – повідомили у Мінфіні.
Враховуючи те, що розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 тисяч гривень, Мінфін пропонує оподатковувати легкові транспортні засоби вартістю понад 1,2 млн гривень або 43 тисячі доларів.
При цьому у відомстві наголосили, що законопроєкт не передбачає змін ставки транспортного податку.
Наразі він знаходиться на погодженні у зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Після проведення процедури погодження, а також правової експертизи Міністерством юстиції України, законопроєкт направлять на розгляд Кабінету Міністрів.
- Раніше стало відомо, що в Україні планують скасувати податок на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень, а також створити національного авіаперевізника.
- Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, в якому передбачено, що міжнародні компанії сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Цей документ ще називають “законопроєктом про податок на Google”.