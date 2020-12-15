Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два — в иностранных валютах. Срок обращения государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 6 месяцев, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 года и 5 лет, в долларах США — 1 год и в евро — 1 год.

Таким образом было осуществлено рекордное привлечение средств на финансирование государственного бюджета в сумме 51,39 млрд гривен. Среди них 42,1 млрд — от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте.

“Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных — 10,5%, 7-месячных — 10,75%, 1-летних — 11,56%, 1,5-летних — 11,7% 3-летних — 11,98%, в то время, как 5-летних — 12,18%”, — отметили в Минфине.

От размещения ОВГЗ в иностранной валюте было привлечено $266 млн и € 56,7 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,8%, а в евро — 2,5%.