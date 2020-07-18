Мини-сериал телеканала HBO "Чернобыль" о Чернобыльской катастрофе получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств в сфере телевидения (BAFTA TV 2020).

Об этом сообщает издание Variety.

Список всех победителей и наград можно также посмотреть на сайте премии.

Сериал “Чернобыль” совместного производства американского канала HBO и британского Sky Atlantic, снятый американским режиссером Йоханом Ренком, попал в шорт-лист премии BAFTA TV 2020 сразу в 14 категориях, в том числе и как “Лучший мини-сериал”.

В итоге сериал завоевал семь наград: за лучшую режиссуру (фикшн); оригинальную музыку; в категории “Фотография и свет: фикшн”, в категории “Лучший продакшн-дизайн”; “Звук: фикшн”; “Редактура: фикшн”; за костюмы.

Стоит отметить, что награждение должно было состоятся еще весной, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Из-за нее же мероприятие 17 июля провели в онлайн-режиме.

Лучших актеров, ведущих, а также телепрограммы в определенных жанрах по версии BAFTA назовут 31 июля.

BAFTA TV Awards — ежегодная премия, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Она является аналогом американской награды “Эмми”.

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были состояться весной текущего года, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19. Было решено, что они состоятся 17 и 31 июля.

“Чернобыль” — 5-серийная историческая драма, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Премьера мини-сериала состоялась в 2019 году.