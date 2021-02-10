Министерство инфраструктуры Украины обратилось к Кабинету Министров с просьбой выделить 500 млн гривен для поддержки гражданской авиации "в условиях зимнего периода и волны коронавируса COVID-19".

Об этом говорится в письме министра инфраструктуры Владислава Криклия к Кабинету Министров, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

Письмо было направлено Кабмину в конце декабря 2020 года.

В письме говорится, что пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине в 2020 году снизился на 66% по сравнению с 2019 годом (из-за эпидемии COVID-19). Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков (в частности, аэропортов “Борисполь” и “Львов”).

В письме Криклий подчеркнул, что в условиях карантинных мероприятий весной 2020 года аэропортами и авиаперевозчиками были приняты антикризисные меры: персонал переведен на неполный рабочий день или частично сокращен; был сокращен флот авиаперевозчиков; закрыт терминал “F” в аэропорту “Борисполь”. Указанные меры позволили уменьшить расходы на содержание аэропортов.

“За прошедшие годы государственными предприятиями в сфере гражданской авиации были осуществлены значительные отчисления в пользу государства (ГП МА “Борисполь” в 2018 году – 1806 млн грн; в 2019 году – 2049 млн грн; ГП МА “Львов им. Даниила Галицкого” в 2018 году – 222 млн грн; 2019 году – 214 млн грн)”, – сказано в письме.

Кроме того, в нем отмечается, что “в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, с сокращением пассажиропотока” авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.

Средства в размере 500 млн грн из COVID-фонда министерство планирует потратить: на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.