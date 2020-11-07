Новообразованное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех авто ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, ссылаясь на объявление в системе Prozorro.

Модели авто не уточняются. Однако в объявлении отмечается, что один легковой автомобиль должен быть “для члена Кабинета Министров Украины”. Еще два для “обслуживания государственного секретаря Министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти”.

Среди особых требований к авто: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль, мультифункциональный задний центральный подлокотник и прочее.

Напомним, что Кабинет Министров создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 22 июля 2020 года.