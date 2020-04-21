Министерство здравоохранения срывает сделку по закупке защитных средств для врачей и покупает их за вдвое большую цену.

Об этом сообщается в расследовании проекта “Слідство.інфо”.

По информации из протокола заседания штаба по ликвидации и преодолению последствий коронавирусной болезни в украинских заведениях охраны здоровья осталось чуть более 50 тысяч костюмов биологической защиты.

При этом для того, чтобы защитить врачей, из резервного фонда бюджета было выделено 35 миллионов гривен. Государственное предприятие, занимающееся закупкой медицинской продукции, провело тендер на закупку необходимой защитной спецодежды.

Первоначально договор был заключен с украинским производителем и уже в ближайшее время медицинские работники должны были получить костюмы. Однако в данный момент поставки оказались под угрозой, поскольку Министерством здравоохранения были закуплены комбинезоны китайского производства за вдвое большую сумму.

По информации журналистов, в данный момент около трети опорных больниц не закупили медицинскую одежду и единственной защитой врачей во время приема инфицированных коронавирусом были только маски и перчатки. В некоторых больницах из-за этого начали увольняться сотрудники.

“Во время сегодняшнего ажиотажного спроса и дефицита мы и другие врачи ищем костюмы и маски по всей стране. Много поставщиков отказываются работать с бюджетом и хотят наличные или перевод на банковскую карту, предоплату. Для меня, как для руководителя бюджетной организации, это очень проблематично. И просто невозможно. Поэтому я и мой коллектив вынуждены обращаться к благотворителям и в благотворительные фонды”, – говорит главный врач Измаильской больницы, где уволились две санитарки и пять медсестер.

При этом еще 14 апреля государством был заключен договор на 22,5 миллиона гривен с украинской компанией “Текстиль-Контакт”. Стоимость одного комплекта защитной одежды по договору составила 242 гривны, хотя в министерстве закладывали для покупки одного комплекта сумму с расчетом в 390 гривен. Таким образом, контракт мог бы сэкономить для государственного бюджета 13,6 миллиона гривен.

Как рассказал журналистам собственник компании “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский, процесс по производству костюмов уже был запущен и было изготовлено 20 тысяч костюмов, а потрачено на это было 6 млн гривен.

Однако предприниматель рассказывает, что сделка срывается, поскольку министр здравоохранения Максим Степанов потребовал у компании дополнительную сертификацию, которой не было предусмотрено в первоначальном контракте.

В свою очередь в предприятии “Медицинские закупки Украины” подчеркивают, что никаких требований к поставщику по поводу такого сертификата не было и о них заговорили уже только после оглашения результатов тендера.

При этом в МОЗ сообщают, что уже купили 71 тысячу защитных костюмов. При этом стоимость одного такого костюма составила около 500 гривен.

По информации, опубликованной в системе государственных закупок ProZorro, новый договор был заключен 17 апреля на 34,8 миллиона гривен. Костюмы заказаны в компании “Меддив”. При этом в тендере описываются точно такие же требования, как и в предыдущем за исключением сертификации, о которой говорилось выше.