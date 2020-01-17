Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для "фабрик ботов".

Об этом в Facebook написал глава Национального союза журналистов Денис Иванеско.

“То ответственность для ботов. Хочу посмотреть, как они их словят”, – написал Иванеско.

Согласно слайду, в пункте 4 законопроекта расписана уголовная ответственность, а именно:

“Действия, предусмотренные частями первой-третьей данной статьи, совершенные повторно или организованной группой лиц или если они повлекли тяжкие последствия, повлекшие материальный ущерб в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью”.

В примечаниях к этому пункту указывается:

1. Массовое распространение информации или распространение с помощью средств распространения массовой информации и распространения медиа или другие средства с доступом для неограниченного или определенного круга лиц, или с возможностью получения информации любому лицу из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или по разрешению …

2. Систематическое совершение более трех раз в течение года.

3. …Ущерб в крупном размере – если его размер в двести и более раз превышает размер минимальных доходов граждан.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.