Об этом в Facebook написал глава Национального союза журналистов Денис Иванеско.
“То ответственность для ботов. Хочу посмотреть, как они их словят”, – написал Иванеско.
Согласно слайду, в пункте 4 законопроекта расписана уголовная ответственность, а именно:
“Действия, предусмотренные частями первой-третьей данной статьи, совершенные повторно или организованной группой лиц или если они повлекли тяжкие последствия, повлекшие материальный ущерб в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью”.
В примечаниях к этому пункту указывается:
1. Массовое распространение информации или распространение с помощью средств распространения массовой информации и распространения медиа или другие средства с доступом для неограниченного или определенного круга лиц, или с возможностью получения информации любому лицу из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или по разрешению …
2. Систематическое совершение более трех раз в течение года.
3. …Ущерб в крупном размере – если его размер в двести и более раз превышает размер минимальных доходов граждан.
В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.