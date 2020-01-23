Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что шведской активистке Грете Тунберг следует пройти курс экономики и лишь после этого призывать к отказу от ископаемого топлива.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters.

Так, комментируя призыв Тунберг отказаться от ископаемого топлива, Мнучин спросил: “Является ли она главным экономистом? […] После того, как она пойдет и изучит экономику в колледже, она может вернуться и выступить перед нами”.

Кроме того, отвечая за позицию администрации президента США Дональда Трампа касательно климата, Мнучин отметил, что позиция страны была “неправильно понята”.

“Существует реальная неверная интерпретация политики США. Позвольте мне быть предельно ясным: президент Трамп постоянно думает о чистом воздухе, чистой воде и чистой окружающей среде”.