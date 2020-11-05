Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов уговорили мажоритарщиков от "Слуги народа" отдать акцизный сбор из местных бюджетов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в чате мажоритарщиков монобольшинства под красноречивым названием “Мажоры СН” появилось сообщение от нардепа Сергея Демченко.

“Министр финансов и Аристов просят не ставить на голосование предложение об оставлении в общинах акцизного сбора. Обещают, что отдельно решат”, – написал Демченко.

Коллеги поддержали нардепа и отметили, что “можно поверить”. Также они отметили, что существует “запасной вариант” в случае нерешения проблемы – второе чтение.

В конце переписки Демченко добавил, что глава фракции Арахамия тоже “лично пообещал” проконтролировать ситуацию.