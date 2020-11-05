Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, в чате мажоритарщиков монобольшинства под красноречивым названием “Мажоры СН” появилось сообщение от нардепа Сергея Демченко.
“Министр финансов и Аристов просят не ставить на голосование предложение об оставлении в общинах акцизного сбора. Обещают, что отдельно решат”, – написал Демченко.
Коллеги поддержали нардепа и отметили, что “можно поверить”. Также они отметили, что существует “запасной вариант” в случае нерешения проблемы – второе чтение.
В конце переписки Демченко добавил, что глава фракции Арахамия тоже “лично пообещал” проконтролировать ситуацию.
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